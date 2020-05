Die Argumente für eine Erholung der Aktienmärkte entstammen, wie im letzten Monat, überwiegend der monetären und der markttechnischen Komponente.

08.05.2020 -

Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg der Aktienbörsen

Unsere Argumente für eine Erholung der Aktienmärkte entstammen, wie im letzten Monat, überwiegend der monetären und der markttechnischen Komponente. Die sehr nervösen, d.h. schwankungsintensiven Stimmungsindikatoren wie das Put/Call-Ratio1 liefern inzwischen zwar keine Kaufsignale mehr, aber andere wie die Investitionsquoten sehr wohl. Die Erfahrung zeigt, dass derartig starke Signale wie das zuletzt beobachtete länger nachwirken können. Wir betrachten deshalb auch Durchschnittswerte über längere Zeiträume und keine Tagesschwankungen.

Die monetären Indikatoren verbessern sich in ungeahnten Dimensionen, weil die Notenbanken die Geldmengen massiv ausgeweitet haben und voraussichtlich weiter ausweiten werden. So ist z.B. eine nochmalige Verdopplung der Bilanz der US-Notenbank von etwa 6,6 auf 12 Billionen US-Dollar durchaus denkbar. Es wird alles getan, was getan werden kann. Wir halten das auch für die richtige Strategie, weil ein zögerliches Agieren große Risiken mit sich bringen würde. Die Gefahr für die Märkte liegt daher nicht in der Zögerlichkeit der Notenbanken, sondern darin, dass die fiskalischen und monetären Stimulierungsmaßnahmen unter Umständen nicht greifen könnten. Sollte das der Fall sein, dürfte der Aktienmarkt einer langen und schweren Baisse gegenüberstehen.