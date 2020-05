Wir wurden sehr oft in den letzten Jahren gefragt von Ihnen, wie man einfach in unsere Kunden investieren kann ohne gleich jeden Titel einzeln kaufen zu müssen. Ein Fonds kam für uns nicht in Frage aber durch die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Torsten Dennin und der AMS AG in der Schweiz konnten wir nun das SRC Mining Special Situations Zertifikat auf Wikifolio aus der Taufe heben.

Das SRC Mining Special Situations Zertifikat wurde auf vielfache Anregungen von Ihnen den Investoren aufgelegt. Egal ob auf der INVEST in Stuttgart oder der Edelmetallmesse in München wurden wir gefragt, wann ein Investmentprodukt auf alle SRC Kunden auf den Markt kommt. Dem wollten wir nicht nachstehen und haben das Zertifikat zusammen mit Prof. Dr. Torsten Dennin von der AMS AG aufgelegt via Wikifolio. Wir wollen volle Transparenz in den Anlagen und sofortiges Nachvollziehen für Sie als Investor. Wichtig ist uns aber auch dass wir laufende Erträge erzielen durch Dividenden, sodass wir große Unternehmen mit aufgenommen haben und nicht nur die SRC Kunden. Das Zertifikat ist ausgewogen und hat den Schwerpunkt auf gut und groß kapitalisierten Unternehmen, Produzenten. Diversifikation ist wichtig und tiefe Kosten auch.