Es kam wie gestern im 4investors-Chartcheck zur BioNTech Aktie schon in Aussicht gestellt: Es ist ein überraschungsfreier Quartalsbericht des Mainzer Biotech-Unternehmens, das derzeit wegen des Impfstoffprojekts gegen das Sars-CoV-2-Virus im Rampenlicht steht. Vorbörslich tut sich aktuell in den USA bei der BioNTech Aktie wenig, die Indikationen liegen im Bereich des gestrigen Schlusskurses an der NASDAQ, notiert bei 49,98 Dollar. ...