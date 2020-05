EU-weiter Vergleich: Deutschland ist Nr. 1 Markt für Robo-Advisor

Gesamtvolumen stellt aktuell noch keine Bedrohung für analogen Vertrieb darAllzu große Sorgen müssen sich "analoge" Berater aus Fleisch und Blut um ihr Geschäftsfeld zumindest vorerst aber noch nicht machen: Der Markt für Robo-Advisor befindet sich zwar in einem starken Wachstumsmodus, gleichzeitig aber auch weiterhin auf einem niedrigen Gesamtvolumen-Niveau. Gemäß BVI-Angaben wurden EU-weit per Ende 2019 insgesamt 13 Milliarden Euro über Robo-Advisor veranlagt, davon entfielen 7,5 Milliarden Euro auf Investoren aus Deutschland. Um dieses Volumen in Perspektive zu setzen: Alleine der Publikumsliebling DWS Top Dividende verwaltet mit 18,1 Milliarden Euro (per 11.05.20) mehr als 2,4 mal mehr Volumen als alle von deutschen Investoren in Robo-Beratern veranlagten Gelder.

Frankreich, Italien & Spanien: Wichtige Retail-Fondsmärkte als "Robo-Advisor-Muffel"Dennoch kann Deutschland in Sachen Robo-Advisor-Akzeptanz nicht nur mit Blick auf das absolut veranlage Volumen eine Vorreiterrolle zugesprochen werden: Auch gemessen am Anteil von Robo-Advisor-Investments am gesamten Fondsvermögen eines privaten Haushalts kann sich Deutschland im EU-Vergleich Platz 1 sichern. Im Durchschnitt haben deutsche Privatanleger 1,1 Prozent ihres Gesamt-Fondsvermögens über Robo-Advisor angelegt. In anderen EU-Ländern, in denen Retail Investoren ebenfalls hohe Volumina in Fonds angelegt haben, wie etwa Italien, Spanien und Frankreich liegt der Anteil jeweils nur bei 0,1 Prozent. Auch in Österreich sind Investment über Robo-Advisor mit 0,3 Prozent Anteil deutlich weniger üblich.