Der Blick auf den Chart der Ballard Power Aktie zeigt interessante Entwicklungen. In den letzten Tagen, beginnend am 13. April, hat der Aktienkurs des kanadischen Brennstoffzellen-Konzerns mehrfach die 50-Tage-Linie als charttechnische Unterstützungszone getestet. So auch gestern und heute mit Tagestiefs im NASDAQ-Handel bei 9,54 Dollar und 9,53 Dollar. Mittlerweile zeigt sich im heutigen US-Handelsverlauf aber eine deutliche ...