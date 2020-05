DAX30 Aktien Paket – Automobilbranche geht der Sprit aus– Ob BMW, Daimler oder Volkswagen alle haben mit der aktuellen Situation zu kämpfen und teilweise im ersten Quartal bereits über 50% abgegeben.

Laut einer am Dienstag veröffentlichten Blitzumfrage des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), hat die Corona-Krise scheinbar den Verbrauchern in Deutschland die Lust am Autokauf verdorben.