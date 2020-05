So konnte NatGas nicht einmal die heute im Webinar besprochene Gegenbewegung anstoßen. Den Youtube Webinar Link finden Sie am Ende des artikels.

Unter $1.770 müssen wir im weiteren Verlauf von Notierungen im Bereich von $1.65 ausgehen. Auch wenn wir über $1.77 in beiden hinterlegten Szenarien noch einmal von einer Gegenbewegung ausgehen, sieht die Primärerwartung tiefer Notierungen im Bereich von $1.30 vor. Folglich behalten wir uns vor, hier mit der nächsten Gegenbewegung den Markt zu Shorten. Dies könnte einer der größten Short Trades in diesem Markt der letzten Jahre werden.

Noch vor ein paar Tagen sah es so aus als bekommen wir einen Ausbruch, jedoch ist der Kurs hart und deutlich zurück gekommen, was ohne Schaden an uns vorbei ging, da wir seit dem 05.05.2020 vor einer Woche einen Hedge (Absicherung) eingegangen sind.

Es stehen noch einmal turbulente Wochen in Natgas an. Sobald wir von der Indikatorenseite als auch aus technischer Sicht grünes Licht haben. Verschicken wir alle Daten zum Einstieg per Kurznachricht als E-Mail. Anmeldung dafür unter www.hkcmanagement.de

Aktuelles Video Webinar:

https://www.youtube.com/watch?v=wZgUxgeAQ0A

