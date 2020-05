WTI bleibt in seiner Seitwärtsbewegung gefangen. Solange der Markt sich über $22.58 hält, muss ein erneuter Umweg in Welle alt. 4 in Grün bis in den Bereich von $30.48 mit eingeplant werden. Sollten die Bären diese Unterstützung in den nächsten Tagen nicht unterschreiten, behalten wir uns vor, WTI sogar noch einmal auf der Longseite zu traden.

Wir wollen an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass nächste Woche Montag am 18.05.2020 der Rollover in WTI ansteht. Hier sollte noch mit eingeplant werden, dass der Markt hoch volatil wird.