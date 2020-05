Wirecard – droht sogar der DAX-Abstieg?

Mächtig was los in den USA. Unser Favorit aus dem Depot, Beyond Meat, schießt weiter nach oben. Dann nimmt Uber, Favorit unseres Trainingstages, Geld in die Hand und kauft den Essenslieferdienst GrubHub. Uber Eats passt da prima dazu. Bei Wirecard hängt die Aktie nachbörslich im Keller – wir müssen am Mittwoch im Börsenbrief drei Fragen diskutieren. 1) Die Quartalszahlen 2) einen möglichen Ausstieg von Union und DWS und 3) einen möglichen DAX-Abstieg, falls Wirecard noch deutlich tiefer fällt. Bisher sind Lufthansa, MTU und Covestro erste Abstiegskandidaten. Dann kommt WDI erst. Nach unserer Einschätzung ist im Kurs Luft bis 50 Euro, ehe man den Abstieg ernsthaft ins Auge fassen muss. Viel hängt jedoch an Union und DWS. Wir haben gestern im Börsendienst gezeigt, wie man dort positioniert ist und uns auch nochmal den Vergleich zu Adyen genau angesehen. Ebenso gab es frische Produkte, wir werden sie heute um ein Wirecard-Absicherungspapier ergänzen.

Übrigens – ein Spezial gibt es zu den Aufsteigern. Für uns sind Deutsche Wohnen und Delivery vorne dabei. Übrigens – so wie Uber einkauft und der Bereich brummt – Delivery und Co. erhalten jetzt Übernahmephantasien. Richtig spannender Börsensektor. Betrifft natürlich auch Lyft. Dazu gibt es heute Abend hoffentlich den 8 erfolgreichen DAX-Trade in Serie im Turbo-Dienst. Wir sind bei 10850 raus und haben bei 10750 erneut aufgebaut. Wir Ziel die nächsten 100 Punkte. Dazu haben wir ein Knaller-Papier gefunden als Absicherung auf den S&P 500.