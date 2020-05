Das Stuttgarter Landgericht und zahlreiche andere Landgerichte haben Daimler bereits dazu verurteilt, die betroffenen Mercedes Diesel zurückzunehmen und den Verbrauchern den Kaufpreis zu erstatten. Auch ein Oberlandesgericht hat sich inzwischen gegen Daimler positioniert: Das Oberlandesgericht Köln mit einem Urteil vom 6. September 2019. Das Gericht sieht im Einbau von sogenannten Thermofenstern eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung als erwiesen an.

Verpflichtender Rückruf der Mercedes C-Klasse

Das KBA hat am 13. Februar 2019 unter der Referenznummer 8593 den verpflichtenden Rückruf für die Modelle der Mercedes C-Klasse angeordnet. Damit ist neben den Motoren OM 651 und OM 642 auch der Dieselmotor OM 626 vom Abgasskandal betroffen. Das KBA verlangt eine „Entfernung unzulässiger Abschalteinrichtungen bzw. der unzulässigen Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems“.

Allein in Deutschland wurden über zehntausend Fahrzeuge der Mercedes-Benz C-Klasse mit den Baujahren 2013 bis 2018 zurückgerufen, in denen der Motortyp OM 626 verbaut wurde. Dazu zählen 13 Fahrzeugtypen der Mercedes C-Klasse der Baureihe 205, hergestellt von Januar 2014 bis heute, und der Baureihe 204, gebaut zwischen März 2007 und Mai 2014.

Schon im Juni 2018 hatte das KBA für einige vom Dieselskandal betroffene Mercedes-Modelle mit Euro 6-Norm einen Rückruf angeordnet – vor allem für die Varianten mit den Motoren OM 651. Im Juli 2018, im Juni und Oktober 2019 und im Januar 2020 kamen weitere Modelle hinzu, darunter auch Modelle mit dem Motor OM 642 und Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 5.

Wie können sich Besitzer eines Mercedes C-Klasse wehren?

Die betroffenen Fahrzeughalter bekommen ein Rückrufschreiben von Mercedes, in dem erklärt wird, wie Daimler die unzulässigen Abschalteinrichtung korrigieren will. In der Regel soll ein Softwareupdate das Problem lösen. Allerdings müssen Halter eines Fahrzeugs der Mercedes C-Klasse bedenken, dass Softwareupdates zu einem Wertverlust des Wagens führen können – durch Mehrverbrauch, Motorschäden und Leistungseinbußen. Wer das Update verweigert, dem droht eine Stilllegung des Fahrzeugs. Die Chancen für Fahrer von Mercedes-Dieselfahrzeugen auf Schadensersatz stehen gut wie nie.

Wenn Sie einen betroffenen Mercedes fahren, können Sie unsere kostenlose Erstberatung nutzen und sich zu Ihren Möglichkeiten im Abgasskandal beraten lassen. Es gibt mehrere Optionen: eine Rückgabe des mangelhaften Autos gegen Kaufpreiserstattung, eine Schadensersatzklage gegen Daimler wegen Betrugs oder sittenwidriger Schädigung oder bei einem finanzierten oder geleasten Diesel ein Widerruf des Autokredits.

Als Verbraucherrechtskanzlei steht VON RUEDEN Dieselbesitzern, die vom Abgasskandal betroffen sind, gern zur Seite. Unsere spezialisierten Rechtsanwälte sind schon in über 1.000 Verfahren erfolgreich gegen Autokonzerne wie Daimler, Volkswagen, Audi und Porsche vorgegangen. Profitieren auch Sie von unserer Expertise! Wir stehen Ihnen unter 030 – 200 590 770 und unter info@rueden.de.de gern zur Verfügung. Informationen zu anderen betroffenen Mercedes Modellen finden Sie auf unserer Übersichtsseite zum Mercedes Rückruf.