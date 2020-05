War alles umsonst? Kurz bevor Wirecard am späten Freitagnachmittag die „Bombe” platzen ließ und unter anderem eine Umbildung des Vorstands ankündigte, stand die Wirecard Aktie bei 84,18 Euro. Nach einem kurzen Intermezzo am Montag mit Kursen oberhalb von 99 Euro im frühen Tradegate-Handel ist der Aktienkurs des DAX-Mitglieds mittlerweile fast wieder am Ausgangspunkt angekommen. Gestern wurden 86,18 Euro als Tagestief und 86,60 ...