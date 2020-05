Es ist schon auffällig, dass die Deutsche Bank Aktie seit Tagen eine charttechnische Unterstützungszone trotz eines massives Dauerdrucks halten kann. Seit dem 4. Mai sind die Tagestiefs mit zwei Ausnahmen zwischen 6,286 Euro und 6,349 Euro notiert. Die Konsolidierungsbewegung, die die Deutsche Bank Aktie am 30. April bei 7,35 Euro am bisherigen Erholungshoch nach dem Corona-Crash begonnen hat, hält damit zwar weiter an, fällt ...