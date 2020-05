Gröschls Mittwochskommentar: 20/2020

So seit gestern(?) wissen wir nun endlich, wo der nächste Drawdown hingehen wird, nämlich 18% nach unten, wie uns die Goldmänner mitgeteilt haben. Tatsächlich sind die meistens recht akkurat in ihren Prognosen, wobei hier der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung natürlich einer ist, den man genauer untersuchen könnte… ;-) Aber tatsächlich ist es wohl nun Zeit, nicht zuletzt weil´s Mai ist und man da ja bekanntlich ohnehin bis September alles verkaufen soll, den bisher erfolgten Rebound zu beleuchten und zwar werden wir versuchen all diese höchst komplexen Zusammenhänge in einfache Worte zu fassen und darauf zu kondensieren, was am Ende, aus einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung übrig bleiben müsste. So oder so ähnlich… :-)

Also: Wir verstehen, dass Big-Tech, wie Netflix, Google, Amazon etc., von der derzeitigen Situation natürlich profitieren, weil wenn ich zuhaus eingesperrt bin, dann kann ich halt nix anderes machen (wenn ich des geschriebenen Wortes Anhänger nicht sooo bin), als fernschauen und Online-Shoppen. Klar ist uns auch, dass wenn groß-kapitalisierte Werte, die eh schon ein hohes Gewicht in den diversen Indizes haben, weiter steigen und die anderen Unternehmen vielleicht nicht ganz so, dass diejenigen immer mehr Anteil am Index bekommen und mithin für die Indexbewegung eine größere Bedeutung bekommen. No news so far… Dazu kommt das gemeinhin als FOMO (Fear of missing out) bezeichnete Phänomen, die Bewegung nach oben zu verpassen, wobei das natürlich ganz eng mit der Greater Fool Theorie, also immer den Nächst-Deppertern zu finden, dem man den Wert zu einem noch höheren Preis umhängen kann, zusammenhängt. Soweit zu den unabänderlichen Wahrheiten des kleinen Ein-Mal-Eins der Börse. *lol*

Aber blicken wir nun ein wenig in die Zukunft. Die Arbeitslosigkeit rund um den Globus, aber vor allem in der entwickelten Welt, hat alles jemals Aufgeschriebene überschritten. Natürlich gibt es allenthalben Unterstützungspakete, Kurzarbeitsprogramme, Arbeitslosengelder und so weiter und sofort. Dass all diese nur durch Anwerfen der Druckerpressen finanziert werden können und mithin dadurch der Wert der Währungen wohl nicht größer werden kann, ist dabei ein nicht unwesentlicher, wie unangenehmer Nebeneffekt, wobei das heute nicht Thema sein soll. Worüber wir angesichts der hohen Beschäftigungslosigkeit und dem stattfinden strukturellen Wandel allerdings jedenfalls Einigkeit herstellen können müssten, ist, dass die durchschnittliche Kaufkraft pro Person, wenn nicht mittel- bis langfristig, so doch kurzfristig zurück gegangen ist bzw. geht.