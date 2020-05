Börsenwert fällt weiter

Die derzeitige Krise schlägt mit voller Härte zu, der Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends bestehend seit Mitte März letzten Jahres könnte bei weitere Abgabebereitschaft zu Abschlägen zunächst auf das Niveau aus Mitte April bei 2,96 Euro, darunter sogar zurück auf die Jahrestiefs bei 2,80 Euro weiter abwärts führen. Wer sich in dieser hochvolatilen Marktphase den Bären anschließen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC6XRC tun. Grundsätzlich sollten jedoch kleinere Handelsgrößen eingegangen werden, weil das Risiko für massive Kursaufschläge ebenfalls als hoch eingestuft wird. In ruhigeres Fahrwasser dürfte das Papier erst oberhalb von 3,40 Euro zurückkehren. Aber erst oberhalb von 3,86 Euro wird der Aktie tatsächlich Aufwärtspotenzial zurück in den Bereich von 4,50 Euro zugemutet.