Die Höhle der Löwen – Kommentar zur Aktien-Panik

Liebe Leser, manche Fans von Friedrich Weik oder Dirk Müller haben uns jüngst geschrieben. Wir seien in der Analyse zu hart, die beiden bzw. die drei hätten doch vor den Crashs gewarnt. Ja, haben sie. Seit Jahren. Es ist müßig, die Performance anderer zu kritisieren. Jeder hat seinen Ansatz. Fakten allerdings sind – es bleibt bei Dirk Müller und bei Friedrich Weik auf mehrere! Jahre ausser Crash-Panik an Rendite nichts hängen. Gar nichts. Dies wurde in Medien vielfach gezeigt und berechnet. Wir halten es mit Frank Thelen, den mancher aus der Höhle der Löwen als Investor kennt. Wir sind grundsätzlich Aktien bullish. Wir glauben an Aktien. Und wir glauben, dass man mit Crash-Prognosen prima Bücher verkauft. Aber keine Rendite macht. Die Wahrheit liegt auf dem Platz und im Depot. Thelen sagt es so und wir lassen das einfach mal so stehen, weil uns die erneute Panikmache bei Bild gestern sehr irritiert hat. Vor allem das Wiederholen eines 90% Crashs im DAX. Nur mal zur Einordnung – 90% Verlust im DAX wären von 13.800 ein Sturz auf ca. 1.500. Wer das seriös findet als Maximalszenario – bitte schön.