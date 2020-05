Im Börsenhandel am Mittwoch kann die Nordex Aktie eine wichtige charttechnische Unterstützungsmarke bestätigen. Vom Tagestief bei 6,845 Euro prallt die Windenergie-Aktie nach oben ab und steigt im weiteren Handelsverlauf spürbar an. Aktuell wird der TecDAX-Wert bei 7,195 Euro gehandelt und gewinnt damit 2,64 Prozent an Wert im Vergleich zum gestrigen XETRA-Schlusskurs. Nach der Bestätigung der charttechnischen Unterstützungszone ...