NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten im späten Handel am Vortag deutet sich an der Wall Street am Mittwoch ein verhaltener Auftakt an. Unter anderem Warnungen des prominenten Immunologen und Regierungsberaters Anthony Fauci vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen hatten dem Dow Jones Industrial am Vortag einen Dämpfer verpasst. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex nun zur Wochenmitte kurz vor Handelsstart unverändert bei 23 764 Punkten.

Anleger diskutieren zurzeit darüber, ob die Erholung der Aktienkurse seit dem Corona-Tief im März zu weit gegangen sei. Die Risiko-Gewinn-Kalkulation für Aktien sei derzeit die schlechteste, die er je in seiner Karriere gesehen habe, sagte der ehemals für Investmentlegende George Soros tätige Anlagestratege Stan Druckenmiller.