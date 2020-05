publity beendet 2019 mit Gewinnanstieg

Der Immobilien-Konzern publity hat heute seine endgültigen Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Vor Zinsen und Steuern hat das Unternehmen den Gewinn von 30,8 Millionen Euro auf 116,3 Millionen Euro gesteigert, unter dem Strich von 24,6 Millionen Euro auf 64,1 Millionen Euro. Man habe damit auch die bereits gemeldeten vorläufigen Zahlen noch einmal übertroffen, so publity am Mittwoch. „Der Gewinnsprung in 2019 resultierte ...