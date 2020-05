NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte im frühen Handel präsentiert. Während die Technologiewerte an der Nasdaq-Börse überwiegend zulegten, lagen die Standardaktien an der Wall Street mehrheitlich im Minus. Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach die wirtschaftlichen Aussichten durch die Corona-Krise ungewiss und die Abwärtsrisiken hoch seien, wurden als belastend für den Markt eingestuft.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,33 Prozent tiefer bei 23 686,78 Punkten, nachdem er am Vortag fast 2 Prozent eingebüßt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Mittwoch 0,07 Prozent auf 2872,10 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,00 Prozent auf 9203,81 Punkte.