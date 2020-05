Während sich Aktionäre von Wirecard mit einem Kursniveau in der Nähe des Corona-Crash- und Zweijahrestiefs herumplagen müssen, geht die Adyen Aktie weiter steil. An dem Börsenplatz Euronext in Amsterdam überspringt der Aktienkurs der Gesellschaft heute die Marke von 1.000 Euro. Das Mitte März erreichte Corona-Crashtief bei 664,40 Euro hat Adyens Aktienkurs schon lange deutlich hinter sich lassen können - mehr noch: Das ...