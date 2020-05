FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch eine kleine Berg- und Talfahrt hingelegt. Zunächst stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0895 US-Dollar. Bis zum späten Nachmittag fiel sie aber wieder bis auf 1,0850 Dollar zurück. Sie kostete damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0875 (Dienstag: 1,0858) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9195 (0,9210) Euro.

Entscheidend für das Auf und Ab des Euro war die amerikanische Geldpolitik. Konkret geht es um Spekulationen, wonach die US-Notenbank Fed ihren Leitzins ähnlich wie andere große Zentralbanken in den negativen Bereich senken könnte. Diese Vermutung hat den Dollar zuletzt belastet - so auch am Mittwochvormittag.