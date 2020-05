Auch die Software AG nutzt die seit diesem Jahr neu geschaffene Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung. Man habe beschlossen, „die ursprünglich für den 20. Mai 2020 in Darmstadt geplante Hauptversammlung nun am 26. Juni 2020 ab 10.00 Uhr in virtueller Form durchzuführen”, meldet das TecDAX-notierte Unternehmen am Mittwoch. Der Bund hatte die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ...