Ölpreise leicht gefallen - Gesunkene US-Rohölbestände stützen nur kurz

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent betrug zuletzt 29,56 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 25 Cent auf 25,53 Dollar.

Die insgesamt trübe Stimmung an den Finanzmärkten belastete die Ölpreise. Überraschend gefallene Rohöllagerbestände gaben den Preisen keinen Auftrieb. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Die Vorräte sind laut Energieministerium um 0,7 Millionen Barrel auf 531,5 Millionen Barrel gesunken. Analysten hatten im Mittel mit einem Plus von 4,0 Millionen Barrel gerechnet.