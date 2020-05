Die Aktienmärkte haben nach dem Crash einen unbändigen Optimismus an den Tag gelegt und geglaubt, dass die Coronakrise durch eine schnelle V-Erholung überwunden werden könnte. Aber nun wird immer deutlicher, dass das eine Wunschvorstellung ist - schon weil das Coronavirus auch im Sommer nicht einfach verschwinden wird - mithin also die Coronakrise eine Dauer-Krise ist. Wie ernst die Lage ist, hat heute Jerome Powell klar gemacht: die Coronakrise sei mit gravierender als alle Krisen seit dem 2.Weltkrieg. Mit seiner (rhetorischen) Absage an Negativzinsen hat der Fed-Chef die Laune der Wall Street weiter eingetrübt. Für die Aktienmärkte heißt das: nach oben geht es erst, wenn die Trump-Regierung oder die Fed die nächste Bazooka auspackt..

Das Video "Coronakrise: Warum die Aktienmärkte fallen!" sehen Sie hier..