NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch im Handelsverlauf zunehmend unter Druck geraten. belastet wurden die Börsen von wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China in der Corona-Krise sowie von Äußerungen von Jerome Powell. Der Fed-Vorsitzende warnte vor ungewissen wirtschaftlichen Aussichten und hohen Abwärtsrisiken wegen der Pandemie.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 2,40 Prozent tiefer bei 23 194,36 Punkten, nachdem er bereits am Vortag fast 2 Prozent eingebüßt hatte. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch 2,24 Prozent auf 2805,77 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 2,10 Prozent auf 8920,85 Punkte.