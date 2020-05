Im laufenden Jahr will wallstreet:online für den neu gestarteten Smartbroker 60.000 Kunden gewinnen. Bisher peilte man 30.000 Kunden an. Doch schon wenige Monate nach dem Start gibt es 20.000 Kunden bei den Berlinern. Für Marketingausgaben plant man nach dieser guten Entwicklung 5,8 Millionen Euro in diesem Jahr ein. Laut alter Planung sollten es 4,0 Millionen Euro in zwei Jahren sein.Aus Sicht der Analysten von Warburg dürfte ...