Amazon, Netflix, Apple – der teuerste Markt aller Zeiten?

Wer am Dienstag um 21 Uhr einen genauen Blick auf den US-Markt geworfen hat, konnte Spannendes beobachten. Denn obwohl sich die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen doch sehr freundlich fehlte jede Gegenwehr von den Bullen. “Buy the dip…” war tot. Das setzte sich auch am Mittwoch fort. Die Nasdaq hat nun schon über vier Prozent abgegeben. Wir könnten uns vorstellen, dass für die kommenden Wochen eine Trendwende ansteht. Fondsmanager David Tepper äußerte sich am Mittwoch sehr skeptisch. Aktuell sei es der “most overvalued stock market he’s ever seen, behind only ’99..” Wir stellen unsere Depots derzeit für einen unruhigen Frühsommer auf. Schauen Sie in unseren Börsenbrief rein und bringen Sie ihr Depot sicher durch die kommenden Monate.