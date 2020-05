Wirecard – die Zahlen!

Liebe Leser, Wirecard spaltet und Wirecard bedarf Hintergründen. Spätestens zum Handelsstart liegen die Zahlen vor und bei uns erhalten Sie im Börsenbrief sofort passendes Tradinghandwerkszeug, einen Leitfaden für den Tag und eine umgehende Einschätzung dazu, was von den Zahlen und vor allem dem Ausblick und etwaigen Zwischentönen zu halten ist. Wir hören uns bei Institutionellen um in unserem Netzwerk, wer aufbaut oder abbaut, wer Positives oder Negatives liest. Wie die Branche generell gesehen wird, zeigt Adyen – Kurs 1.000 Euro, 30 Milliarden Marktwert.

Dies wäre bei sauber angesehener Weste seitens der Investoren bei Wirecard auch drin (entspräche Kurs 240 Euro). Wie gesagt – bei weißer Weste. Doch wie positionieren sich nun Fonds, welche Argumente gibt es gegen Wirecard, welche sprechen aber auch für das Unternehmen und ein Investment. Momentan ist der News-Flow schlecht, doch das muss nicht so bleiben. Das Sentiment kennt gerade nur eine Richtung und dass Wirecard bei 90 Euro “Brief” zu sein scheint, das hat auch Gründe. Ein Wechsel in der Anlegerstruktur womöglich.

Wir haben ein 12 Minuten Analysevideo zu Wirecard für Euch bereitet

Also Sicherheitsabstände von 47 und 35 Prozent. Hält die Spanne bis September wird aus einem 2 Euro Schein ein 10 Euro Schein. Ein Verfünffacher. Doch jeder Tag, der Wirecard stabil bleibt, hilft auch diesem Schein.