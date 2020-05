Nach Ansicht der Behörde sind in zahlreichen Dieselfahrzeugen der Mercedes M-Klasse bei der Abgasreinigung unzulässige Abschalteinrichtungen im Einsatz, mit denen die Messergebnisse manipuliert werden. Autohersteller wie Daimler und VW reden sich mit dem Argument heraus, die Abschaltvorrichtung „Thermofenster“ diene dem Motorschutz, doch damit dürften sie nicht durchkommen. Ob diese Art von Abschalteinrichtungen europäischem Recht entsprechen, entscheidet in Kürze der Europäische Gerichtshof (EuGH).

Für Daimler geht der Abgasskandal auch im Jahr 2020 weiter. Der Konzern musste zu Jahresbeginn weltweit wieder zehntausende Fahrzeuge der Mercedes M-Klasse zurückrufen – davon 23.194 Fahrzeuge in Deutschland. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat den erneuten Rückruf von Mercedes-Dieselfahrzeugen am 7. Januar 2020 veröffentlicht.

64.454 Diesel der Mercedes M-Klasse vom Rückruf betroffen

Bei der Mercedes M-Klasse sind Diesel aus den Baujahren 2012 bis 2016 von dem neuesten Rückruf bei Daimler betroffen: Unter der Referenznummer 9603 schickt das KBA weltweit 64.454 Autos der Mercedes M-Klasse in die Werkstatt, davon 23.194 mit Zulassung in Deutschland. Innerhalb von 18 Monaten müssen alle betroffenen Daimler-Fahrzeuge in die Werkstatt.

Schon im August 2018 hatte das Kraftfahrt-Bundesamt einen Rückruf von 280.000 Fahrzeugen der Premium-Marke Mercedes-Benz gestartet. Dabei ging es zunächst ausschließlich um Dieselfahrzeuge der Euro Abgasnorm 6. Doch das Landgericht Stuttgart hat festgestellt, dass auch Diesel der Euronorm 5 über illegale Abschalteinrichtungen verfügen. Den betroffenen Mercedes-Kunden drohen dadurch erhebliche Probleme und wirtschaftliche Einbußen: Fahrverbote in Innenstädten, Zwangsstilllegungen und Wertverluste.

Über 1,2 Millionen Mercedes-Rückrufe im Abgasskandal

Insgesamt musste der Stuttgarter Autokonzern im Rahmen des Abgasskandals weltweit schon mehr als 1,2 Millionen Dieselfahrzeuge zurückrufen. Und es dürften noch mehr werden: Im November erklärte Daimler, die Untersuchungen des KBA seien zwar weit fortgeschritten, aber der „Klärungsprozess mit dem KBA im Hinblick auf Funktionalitäten der Motorsteuerung bei Diesel-Fahrzeugen von Mercedes-Benz“ sei noch nicht abgeschlossen“.

Unabhängig von den Widersprüchen kooperiere man aber mit den Behörden, so ein Sprecher des Konzerns. Das heißt: Daimler wird die Rückrufe umsetzen und die betroffenen Kunden informieren. Sie werden schriftlich aufgefordert, an der Rückruf-Aktion teilzunehmen und ihr Fahrzeug in einer Werkstatt updaten zu lassen. Die Erfahrung im VW-Skandal hat allerdings gezeigt, dass Softwareupdates zu Motorproblemen, Leistungseinbußen und Mehrverbrauch führen können.

Alternativ besteht die Möglichkeit, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Zahlreiche Gerichte haben Daimler bereits wegen der Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen zu Schadensersatz verurteilt, darunter auch das Oberlandesgericht Köln. Die Richter sehen in der Verwendung von sogenannten Thermofenstern eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB.

Was Besitzer eines Mercedes M-Klasse jetzt tun können

Fahren Sie einen Mercedes der M-Klasse? Dann sind Sie vermutlich vom Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) betroffen. Sie haben jetzt verschiedene Optionen – vom Widerruf des Kaufvertrags bis zu einer Schadensersatzklage mit sehr guten Erfolgsaussichten.

Verbraucherrechtskanzleien unterstützen Besitzer der Mercedes M-Klasse bei der Durchsetzung ihrer Rechte im Abgasskandal.