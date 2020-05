Zum Chart

Aktuell testet der Kurs das am 20. Februar erstmals markierte All Time High bei 311,50 US-Dollar. Die Stärke des Papiers ist bei der Betrachtung des Rebounds im Vergleich mit der Benchmark S&P 500 ersichtlich. Sind die Verluste in der Spitze des Sell-Offs mit rund 40% noch vergleichbar, kann Nvidia danach deutlich stärker zulegen als der Index. Die Marktteilnehmer honorieren offensichtlich die gute Marktposition des Chipriesen in der Krise. Seit Mitte des vergangenen Jahres kann auch ein Aufwärtstrend identifiziert werden, an dessen Obergrenze das Papier gerade notiert. Wahrscheinlich wird der zukünftige Kursverlauf nicht mehr in dem Maße steigen, wie in der vergangenen, um den Corona-Crash bereinigten Kursentwicklung. Trotzdem wird mittelfristig das All Time High signifikant überwunden und in weiterer Folge neues Terrain erschlossen werden. Nach unten sollten die Unterstützung bei 284,39 US-Dollar und die untere Begrenzung des Trendkanals bei 270 US-Dollar größere Kursverluste vorerst bremsen.