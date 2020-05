Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen und haben damit an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,27 Prozent auf 173,99 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,55 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine generell weiter trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Zuletzt gaben die asiatischen Aktienmärkte nach, nachdem sich die Sorge vor wieder steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie wieder verstärkt hatten.