Gefährlich: Abwärts mit hohem Handelsvolumen

Ich kann allerdings beim besten Willen nicht erkennen, was an diesen Aussagen neu sein soll und nicht schon längst von vielen anderen Experten gesagt wurde. Warum sollten die Marktteilnehmer also ausgerechnet auf diese Aussagen mit Verkäufen reagieren?! Zumal bereits einen Tag zuvor bekannt geworden war, dass Fauci sich vor dem Gesundheitsausschuss derart äußern würde.

Und wieder machen Kurse Nachrichten

Wie so oft haben die Kurse also wieder einmal die Nachrichten gemacht, und nicht umgekehrt. Und diverse Medien haben sich bei der gleichen Quelle bedient, ohne die Plausibilität der darin beschrieben Zusammenhänge zu prüfen. Aber gut, das kennen wir ja bereits.

Mit hohem Handelsvolumen abwärts

Viel interessanter als deren Berichterstattung über die Kursverluste waren die Hintergründe der Abwärtsbewegung in dieser Woche. Die Helaba berichtete gestern früh, dass insbesondere das Handelsvolumen am gesamten deutschen Aktienmarkt bemerkenswert war. Zunächst wurde festgestellt, dass am Montag 382 Titel Kursgewinne verbuchten, während es für 474 Aktien abwärts ging. Dabei ist es zunächst einmal eher normal, dass an einem Tag, an dem der DAX und die anderen Aktienindizes Verluste erleiden, mehr Aktien fallen als steigen. Doch laut der Helaba - und diese Information lässt aufhorchen – war das Handelsvolumen am Montag auf der Verliererseite um das Fünffache höher als bei den Aktien, die an diesem Tag zulegen konnten.