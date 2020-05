Im ersten Quartal macht die Commerzbank einen Verlust von 295 Millionen Euro. Im Vorjahr schaffte die Bank einen Gewinn von 122 Millionen Euro. Corona macht sich in den Zahlen bemerkbar. Die harte Kernkapitalquote liegt bei 13,2 Prozent und ist somit leicht gesunken. Eine Dividende für 2019 will die Bank nicht ausschütten, damit hält man sich an die Empfehlungen der EZB.Für die Analysten der Nord LB bleibt es nach den ...