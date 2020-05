Medigene bestätigt Prognose - von COVID-19 Pandemie nicht beeinflusst

Vom Biotech-Unternehmen Medigene wurden heute Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Die Münchener melden einen Umsatzrückgang von 2,1 Millionen Euro auf 1,4 Millionen Euro. Der Umsatz resultiert in erster Linie aus der Kooperation mit bluebird bio. „Hintergrund ist hauptsächlich der im Vorjahresquartal enthaltene Umsatz bezüglich Veregen, einem Produkt, welches im April 2019 an Aresus Pharma GmbH verkauft wurde”, so das ...