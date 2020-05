FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag im Mittagshandel gestiegen und haben so an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,19 Prozent auf 173,86 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,54 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Marktbeobachter verwiesen auf eine generell weiter trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Die Corona-Pandemie kann nach Einschätzung des EZB-Direktors Fabio Panetta die Bankenwelt in eine schwere Krise reißen. "Wenn es eine längere Rezession gibt, wird das auch den Finanzsektor treffen", warnte er. Generell seien die Banken zwar widerstandsfähiger als vor zehn Jahren. "Aber wir können Risiken nicht ausschließen."

Anleihe-Experte Norbert Wuthe von der BayernLB verwies darüber hinaus auf eine drohende Ausweitung des Konflikts zwischen den USA und China, den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt. Im Fokus der Anleger stehe ein Gesetzesvorschlag eines US-Senators, der Sanktionen gegen China erlauben würde, sollte sich das Land bei der Aufklärung des Ausbruchs des Corona-Virus nicht konstruktiv zeigen.

Neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland zeigten am deutschen Rentenmarkt keine nennenswerten Auswirkungen. Im April hatte sich die Inflation nicht so stark wie erwartet abgeschwächt. Die Inflationsrate sank laut einer zweiten Schätzung des Statistischen Bundesamtes nur auf 0,9 Prozent, nachdem zuvor ein Rückgang auf 0,8 Prozent gemeldet worden war./jsl/jkr/mis