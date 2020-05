SMA Solar Technology sieht sich auf dem Weg Richtung Jahresziele

SMA Solar Technology meldet für das erste Quartal 2020 steigende Zahlen bei Umsatz und den Ergebnissen. Der SDAX-notierte Solarenergie-Konzern weist einen Umsatzanstieg von 168 Millionen Euro auf 288 Millionen Euro aus. „Der Umsatzanstieg resultiert im Wesentlichen aus dem starken Projektgeschäft in den USA sowie dem nach wie vor positiven Handelsgeschäft in Europa”, so das Unternehmen aus Niestetal bei Kassel. Auf EBITDA-Basis ...