Der steile Aufwärtstrend der letzten Jahre hat bei American Express nach einem Doppelhoch bei 138,13 US-Dollar ein jähes Ende genommen, binnen vier Wochen halbierte sich der Wert der Aktie auf einen Wert von gerade einmal 67,00 US-Dollar. Die anschließend eingeschlagene Seitwärtsbewegung sorgt allerdings weiter für Unmut, diese präsentiert sich nämlich in einem eindeutigen Trendfortsetzungsmuster in Form eines symmetrischen Dreiecks. In der Charttechnik werden solche Formationen häufig in Trendrichtung aufgelöst, weitere Verluste könnten auch nach dem gestrigen Tag folgen und dem Papier erneut zusetzen.