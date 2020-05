Das Immobilien-Unternehmen Deutsche Konsum REIT hat die Mieterlöse in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019/2020 von 19,5 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro gesteigert. Bei den Funds from Operations meldet man einen Anstieg um 28 Prozent auf 15,3 Millionen Euro. Inklusive der Ausgaben für die aktuellen Revitalisierungsprojekten und Neubaumaßnahmen liegen die Funds from Operations bei 7,2 Millionen Euro gegenüber 11,2 ...