FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag in einem über weite Strecken ruhigen Handel leicht nachgegeben. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0795 US-Dollar gehandelt. Sie kostete damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Die Kursschwankungen zwischen Euro und Dollar fielen sehr gering aus. Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen und einem ruhigen Handel.