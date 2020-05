Deutsche Industrie REIT hat am Donnerstag Zahlen für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2019/2020 vorgelegt. Ihr Vermietungsergebnis konnte die Immobilien-Gesellschaft von 8,7 Millionen Euro auf 14,6 Millionen Euro erhöhen. Bei den Funds from Operations meldet Deutsche Industrie REIT einen Anstieg von 5,2 Millionen Euro auf 11 Millionen Euro, je Aktie fällt der Zuwachs aufgrund einer gestiegenen Zahl an Anteilscheinen mit einem ...