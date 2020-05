Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Immerhin beträgt der Abstand zum 4-Wochen-Hoch nur rund dreizehn Prozent. Bisher liegt dieser Bestwert bei 22,70 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage beträgt momentan 22,82 EUR. Das große Bild wird also von Abwärtstrends dominiert. Die mittelfristige Börsenampel steht momentan auf rot, weil die Aktie oberhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 17,58 EUR notiert.

Fazit: In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles über die Corona-Krise und die Börsen. Hier kostenfrei lesen.