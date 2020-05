US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf starke Kursverluste an führenden Aktienmärkten in Europa und die Aussicht auf einen schwachen Handelsauftakt an der New Yorker Wall Street.

An den Finanzmärkten rückte die Sorge vor steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie und einer zweiten Infektionswelle wieder in den Vordergrund. Zudem hatte Trump bereits zur Wochenmitte einmal mehr Stimmung gegen China gemacht. Er wirft dem Land vor vor, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben.