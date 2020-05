Am vergangenen Wochenende hatte ich noch einmal die Chance, Peter Espig, President & CEO von Nicola Mining Inc. (TSX-V: NIM * WKN: A14T7S * ISIN: CA65405R1047) zu interviewen – im Nachgang zu meinem PDAC-Interview aus dem März – also noch vor dem Corona-Ausbruch (HIER zu finden auf Youtube).

Peter hat mich nun wieder auf den aktuellen Stand bezüglich Auswirkungen der Covid19-Krise auf Nicola Mining gebracht sowie einen kurzen Ausblick auf den Rest des Jahres gegeben.