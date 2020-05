Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Denn Aareal Bank rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund zwei Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Bei 13,29 EUR liegt dieser markante Punkt. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Anleger, die die Zukunftsplanung von Aareal Bank überzeugt, erhalten nun noch einmal einige Vergünstigungen. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Wer für Aareal Bank pessimistisch eingestellt ist, für den sind die heutigen Abschläge sicher Wasser auf die Mühlen.

