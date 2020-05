FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag insgesamt nur wenig bewegt. Zwischenzeitliche leichte Verluste machte er am Nachmittag wieder wett. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0812 US-Dollar gehandelt. Bereits am Morgen hatte der Eurokurs um die Marke von 1,08 Dollar gependelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0792 (Mittwoch: 1,0875) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9266 (0,9195) Euro.

Schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt belasteten den Dollar etwas. In der Woche bis einschließlich 9. Mai wurden knapp drei Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe registriert. In den sieben Wochen zuvor hatten bereits mehr als 33 Millionen Menschen einen solchen Antrag gestellt - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. "Auch in den kommenden Wochen dürften die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch den Arbeitsmarkt belasten", kommentierte Patrick Boldt, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. "Die Rezessionssorgen dürften dementsprechend zunächst erhöht bleiben."