Die Konjunkturdaten der USA bleiben desaströs in der Coronakrise, die Aktienmärkte drohten heute weiter abzusacken. Kann Trump nun die Aktienmärkte retten - so wie einst im Handelskrieg, als er mit optimistischen Aussagen immer wieder für weitere Anstiege der Aktienmärkte sorgte? Heute hat er einen ersten Versuch gestartet mit Aussagen zu einem weiteren Stimulus-Paket - das vorgeschlagene Stimulus-Paket der US-Demokraten kann er schon deshalb nicht akzeptieren, weil es eben von den US-Demokraten kommt. Unterdessen verschärft sich der Ton zwoschen den USA und China weiter, weitere Schritte gegen China sind in den USA sehr populär und könnten in Gestalt von Reparationsforderungen für den US-Präsident eine willkommene Ablenkung von den Folgen der Coronakrise sein..

Das Video "Kann Trump die Aktienmärkte retten?" sehen Sie hier..