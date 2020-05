Die Aktionäre des schwedischen Brennstoffzellen-Herstellers blicken nicht erst seit heute düsteren Zeiten entgegen. Schließlich musste die Aktie heute einen Einbruch von 3,12 Prozent im Gegensatz zum Vortag hinnehmen. Der aktuelle Kurs liegt also bei 21,72 Euro und damit ganze 0,70 Euro niedriger als gestern. Somit verzeichnet die Aktie erneut Minus! Geht der Trend also in den Keller?

Anmerkung der Redaktion: Ist der Corona-Einbruch schon überstanden? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.