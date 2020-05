Das Corona-Virus macht unzähligen Händlern und Kleinunternehmern zu schaffen. Nun scheint ein Ausweg in Sicht: ein Gutachten. Doch wie kann ein Gutachten die vielen Geschäfte retten?

Schließungen bedrohen Existenzen

In Rahmen der von der Bundes- und Landesregierung verhängten Maßnahmen mussten unzählige Unternehmen schließen. Die dadurch fehlenden Umsätze sind insbesondere für kleinere Unternehmen, Händler und Praxen bedrohlich, da die unbürokratisch zugängliche Soforthilfe leider oftmals nicht ausreicht.

Eine vollumfängliche Entschädigung erhalten allerdings nur Unternehmen, die aufgrund eines Infizierten in der Belegschaft auf Anweisung der zuständigen Gesundheitsbehörde schließen mussten. Alle weiteren Geschäfte bleiben bislang auf der Strecke und bangen um die eigene Existenz.

Gutachten könnte Unternehmern helfen

Ob grundsätzlich doch ein Anspruch auf eine entsprechende Entschädigung besteht, haben nun ein Anwalt aus Hanau und ein Ex-Verfassungsrichter geprüft. In dem resultierenden Gutachten heißt es, dass alle Einzelhändler, Gastwirte, Hoteliers und Ärzte etc. von Seiten des Staates schon nach geltendem Polizei- und Ordnungsrecht für Schließungen und faktische Berufsverbote entschädigt werden müssten. Darüber hinaus sieht das Bundesinfektionsschutzgesetz für „Sonderopfer“ prinzipiell eine Entschädigung vor. Laut dem Gutachten müsste dies in Anbetracht des Gleichbehandlungsgrundsatzes sowohl für Quarantäne-Opfer als auch für Kurzarbeiter und Kleinunternehmer gelten.

Es gibt prinzipiell mehrere Gesetze, aus denen sich mögliche Entschädigungsansprüche ableiten lassen. Zusammenfassend lässt sich nach eingehender Prüfung folgendes sagen:

1. Unternehmen, die keine Verantwortung für die Schließung tragen, haben abgeleitet aus dem Ordnungsbehördengesetz bzw. dem Polizeigesetz einen landesrechtlichen und verschuldensunabhängigen Ausgleichsanspruch auf einen Ersatz der Umsatzeinbuße.

2. Zudem kann aus dem Gewohnheitsrecht ein verschuldensunabhängiger Aufopferungsanspruch abgeleitet werden.

3. Potentiell möglich wäre auch ein Amtshaftungsanspruch aus § 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 GG.

Übrigens! – Läuft ein Unternehmen Gefahr, Insolvenz anmelden zu müssen, besteht die Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung, wodurch ein Entschädigungsvorschuss gezahlt werden könnte.

Für weitere Informationen schreiben nun eine Mail an die office@mingers.law. – Wir stehen Ihnen zur Seite!