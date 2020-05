Norbert Reithofer bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats von BMW. Die Hauptversammlung hat Reithofer heute für weitere fünf Jahre in den Aufsichtsrat berufen. In der anschließenden AR-Sitzung wurde er wieder zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt.Reithofer war von 2006 bis 2015 Vorstandschef von BMW. Seitdem sitzt er als AR-Chef im Aufsichtsrat des Autobauers.Erstmals in den Aufsichtsrats gewählt wurde Anke Schäferkordt. ...