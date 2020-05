Der elektronische Zahlungsdienstleister aus dem DAX sorgte gestern für den Knalleffekt an Deutschlands Börse. Die Wirecard-Aktie kletterte um 8 Prozent, während der DAX gestern fast 1 Prozent an Wert verlor. Was aber ist der Grund für den Kurssprung von Wirecard? Das DAX-Unternehmen gab bekannt, den Vorstand umzubauen. So werde unter anderem ein Compliance-Ressort installiert. Dieses solle die Einhaltung von Gesetzen wie auch Regeln überwachen und werde in der Vorstandsebene verankert. Für Konzernchef Markus Braun bedeutet dies laut Medienberichten einen Machtverlust. Gleichzeitig ist dies aber auch als Maßnahme zu werten, um an der Börse verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Signifikante Unterstützung